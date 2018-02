Fortnite: disponibile la modalità a tempo limitato Test di Fuoco 1 per Battle Royale

ha annunciato che il nuovoper ladi Fortnite è ora disponibile per tutti i giocatori. Modificati alcuni parametri delle armi, la precisione del primo colpo, i danni inflitti alla testa e altro ancora.

Come suggerisce il nome, Test di Fuoco 1 è la prima modalità a tempo limitata pensata per sperimentare con il bilanciamento delle armi. In questo caso gli sviluppatori hanno modificato diversi parametri delle bocche da fuoco come la precisione del primo colpo, i danni inflitti con i colpi critici alla testa, il diminuire del danno con l'aumentare della distanza di tiro e alcuni ritocchi al bilanciamento dei fucili da precisione, delle mitragliette e del fucile d'assalto con mirino.

Per scoprire tutti i dettagli di Test di Fuoco 1 potete consultare il changelog ufficiale. Segnaliamo inoltre che in questa modalità le vittorie e le statistiche continueranno a valere comunque.