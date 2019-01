Fortnite: disponibile la nuova skin Malcore; tutti gli oggetti del 27 gennaio

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale hanno fatto il loro debutto i nuovi e tenebrosi oggetti del set Eterno Conflitto, che comprende la skin Malcore e lo strumento di raccolta Occhio del Male, entrambi di livello epico.

Il costume può essere acquistato al prezzo di 1.500 V-Buck e comprende anche il dorso decorativo Ali di Tetranima. Il piccone, invece, è proposto al prezzo di 1.200 V-Buck. Entrambi gli oggetti, che potete ammirare nell'immagine di anteprima, si trovano tra i Contenuti in evidenza e rimarranno disponibili fino all'01:00 di domani 28 gennaio. A seguire, invece, trovate una panoramica degli oggetti giornalieri:

Costume Miss Volée (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Aquila (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Costume Ricognitore della giungla (non comune, 800 V-Buck)

(non comune, 800 V-Buck) Piccone Spettro (raro, 800 V-Buck)

(raro, 800 V-Buck) Emote Giro della Morte (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Deltaplano Pennuto Fossile (non comune, 500 V-Buck)

Ricordiamo che in questi giorni sono disponibili le sfide della Settimana 8 della Stagione 7, tra le quali è compresa la Sfida a Fasi "Visita Palmeto Paradisiaco e Borgo Bislacco in una sola partita". Le novità, in ogni caso, non si fermano alla Battaglia Reale, in ogni caso. Epic Games ha annunciato degli importanti cambiamenti alle loot-box di Salva il Mondo, che d'ora in avanti mostreranno il loro contenuto a tutti i giocatori.