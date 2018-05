Fortnite: disponibile un nuovo pacchetto di oggetti gratis per gli abbonati Twitch Prime

A partire da oggi, mercoledì 9 maggio, gli abbonati al servizio Twitch Prime potranno scaricare il Twitch Prime Pack #2 per Fortnite, il quale include skin e oggetti per il Battle Royale di Epic, disponibili esclusivamente per gli iscritti alla piattaforma di Amazon e non reperibili in altro modo.

Nello specifico il Fortnite Twitch Prime Pack #2 include i seguenti contenuti per la modalità Battle Royale:

Trailblazer Outfit

True North Back Bling

Tenderizer Pickaxe

Freestylin Emote

Gli iscritti a Twitch Prime potranno riscattare il pacchetto a partire da oggi, a patto di avere un abbonamento attivo e di aver collegato il proprio profilo Epic tramite questo indirizzo. Una volta effettuato il login su Twitch troverete un pulsante a forma di corona, cliccando sul quale potrete scaricare il pacchetto, disponibile non appena accederete a Fortnite. Gli oggetti possono essere riscattatati su una sola piattaforma (PC, PlayStation 4, Xbox One) e gli oggetti non verranno condivisi in caso di più account, il Twitch Prime Pack 2 potrà essere scaricato una sola volta da ogni iscritto.

Al momento non sappiamo fino a quando il Fortnite Twitch Prime Pack #2 sarà disponibile per il download, vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi. Su Everyeye.it trovate la guida completa Twitch Prime: cos'è, come funziona, quanto costa abbonarsi, tutti i vantaggi e i servizi esclusivi per gli iscritti. Se siete abbonati ad Amazon Prime potrete usufruire di tutti i bonus previsti ogni mese su Twitch Prime senza costi aggiuntivi, tra cui una selezione di giochi gratis per PC.