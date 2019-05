Fortnite: disponibile il nuovo Pass Battaglia Stagione 9!

Con l'eruzione del vulcano, alcune delle aree più classiche hanno cambiato faccia. E dalle ceneri, sorge Neoinclinato. Scegli la squadra per scoprire le luci brillanti di nuove attrazioni come il Chiosco Bananita e Rifugio Pepita....

Prendi un passaggio per attraversare rapidamente zone intere volando dentro e fuori dal nuovo sistema di trasporto Onda d'urto. Usa i nuovi condotti d'aria per muoverti rapidamente da edificio a edificio. Plana fino al nuovo Mega mall per fare compere prima che arrivi la Tempesta. Il futuro è tuo con la stagione 9!

Ogni stagione porta con sé anche un nuovo Pass battaglia. Ti aspettano oltre 100 ricompense pronte per essere sbloccate, ma il costo resta immutato: solo 950 V-buck! Questa stagione, otterrai immediatamente il costume Sentinella e il costume progressivo Rox quando acquisti il Pass battaglia. Sali di livello con il tuo Pass battaglia e sbloccherai nuove ricompense come nuovi picconi doppi, un gatto robotico, dischi da lancio e altro ancora! Al livello 100, sbloccherai un costume progressivo forgiato nelle battaglie: Venganza.

Novità di questa stagione: i Pass battaglia sono Fortbyte! Usa gli indizi per trovare e ottenere i raccoglibili sparsi per l'isola.

Modalità creativa

Il futuro è nelle tue mani! Costruisci la tua versione di Neoinclinato usando set prefabbricati e opzioni galleria in puro stile futuristico. Le piattaforme volanti consentono di costruire a grande altezza e sono ottime per il platforming. Una nuova stagione, una nuova città, nuove opportunità per partite grandiose.

Salva il mondo

Lok sostiene di aver visto uno strano visitatore, diverso da qualunque cosa si sia mai vista a Casa base. Unisciti a Ray e compagni nella nuova sequenza incarichi "Storie dall'Aldilà" e indaga sul misterioso visitatore per sbloccare nuovi eroi in tema con l'evento. Scegli un gruppo, entra a Casa base e partecipa a una nuova modalità di gioco di Wargames! Ingaggia battaglia attraverso quattro simulazioni uniche, rese disponibili con il lancio della stagione 9.