Fortnite: disponibile da oggi in Europa il Bundle Fuoco Oscuro

WB Games ed Epic Games hanno annunciato la disponibilità del bundle Fuoco Oscuro di Fortnite per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS e Android, in vendita anche in formato fisico nelle versioni destinate alle sole console casalinga.

Il Pacchetto Fuoco Oscuro ha un costo di 29.99 euro e include oltre 70 euro di contenuti in-game elencati di seguito:

Fortnite Fuoco Oscuro Bundle

Skin Accordo Potente Oscuro

Dorso decorativo Ali di Ark Oscuro

Piccone Percussore Oscuro

Piccone Percussori Ombra

Copertura Sfasamento Angolare Oscuro

Copertura Sfasamento Angolare Ombra

Emote Unificazione

Costume Omen

Dorso decorativo Manto della Battaglia in Fusione

Costume Ark Oscuro

Si tratta di un bundle dedicato all'oscurità che non include nuove modalità di gioco limitandosi a presentare un set di skin, dorsi, picconi e coperture a tema, così suddivisi: tre costumi leggendari, tre dorsi decorativi leggendari, tre coperture epiche, una nuova Emote e tre doppi picconi rari. Tutti gli oggetti del Pacchetto Fuoco Oscuro di Fortnite possono essere acquistati anche singolarmente nel negozio in-game del Battle Royale di Epic.