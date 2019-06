Fortnite: disponibile il Pacchetto Celebrativo su PS4 gratis per i PS Plus

A partire da oggi gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente il nuovo Pacchetto Celebrativo di Fortnite su PS4. Il pack include un Deltaplano Coassiale blu, una Scia Fusione blu e una Schermata di caricamento esclusiva.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, il nuovo Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite include i seguenti oggetti in-game:

Deltaplano Coassiale blu

Scia Fusione blu

Schermata di caricamento

Ricordiamo che gli oggetti in questione sono puramente cosmetici e non hanno alcun effetto sul gioco. Se siete abbonati al servizio PlayStation Plus, potete riscattare il pacchetto sul PS Store in modo completamente gratuito. Una volta fatto, gli oggetti compresi nel pack verranno aggiunti automaticamente al vostro inventario di Fortnite.

