Fortnite: disponibile il Pacchetto Regalità & Guerrieri con Black Panther e Captain Marvel

Epic Games ha pubblicato un nuovo pacchetto di Fortnite denominato Marvel Regalità e Guerrieri che include che include tre celebri personaggi: Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster.

Oltre ai singoli eroi nel contenuto scaricabile trovano spazio anche vari accessori come picconi, dorsi e deltaplani personalizzati.

Black Panther

Costume Black Panther con lo stile Caricato cineticamente

Piccone doppio Pugnali in vibranio

Deltaplano Cavalcacieli di Wakanda

Dorso decorativo Mantello del re con la variante di stile Caricato cineticamente

Captain Marvel

Costume Captain Marvel con la variante di stile Potenziata

Piccone Bastone alpha

Deltaplano Il potere di Mar-Vell

Dorso decorativo Dorso da Kree con lo stile Potenziato

Taskmaster

Costume Taskmaster

Dorso decorativo Scudo del mutaforma

Piccone Spada dell'imitatore

Da segnalare anche la disponibilità del nuovo pacchetto PlayStation Plus di Fortnite, un contenuto celebrativo che include il costume Percussore Nuvola e il dorso decorativo Elevazione. Continua la collaborazione tra Marvel ed Epic Games, è attualmente in corso anche l'evento Black Panther con emote Saluto di Wakanda gratis per tutti.

La nuova stagione di Fortnite è iniziata a dicembre, Fortnite Stagione 5 vede il debutto del Mandaloriano da Star Wars The Mandalorian oltre ad altre sorprese e cacciatori in arrivo. E' iniziato inoltre l'evento di Natale Fortnite Operazione con i Fiocchi che proseguirà per l'intera stagione natalizia.