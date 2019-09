Fortnite: disponibile il pad Xbox One a tema, include V-Buck e una skin esclusiva

Se per qualche motivo non siete riusciti a mettere le mani sull'esclusiva Xbox One S viola dedicata a Fortnite Battaglia Reale, sappiate che lo stesso controller incluso nella confezione può essere acquistato separatamente a partire da oggi.

Il particolare controller è dello stesso colore della pericolosa tempesta del battle royale di Epic Games e presenta come tutte le ultime periferiche targate Microsoft una superficie ruvida sul lato posteriore delle impugnature, entrata per jack da 3,5 mm, supporto alla tecnologia bluetooth e compatibilità con Windows 10 (può essere utilizzato via cavo e senza fili tramite bluetooth o ricevitore wireless ufficiale). All'interno della confezione non troverete solo il pad viola ma anche un voucher sul quale vi è un codice che vi permetterà di scaricare l'esclusiva skin leggendaria Dark Vertex e aggiungere 500 V-Buck al vostro portafoglio virtuale.

Per chi fosse interessato, il prodotto in questione può essere acquistato presso uno dei numerosi rivenditori ufficiali o sul Microsoft Store al prezzo consigliato di 64,99 euro.

Sapevate che è in arrivo una skin di Fortnite dedicata all'Area 51? Vi ricordiamo inoltre che da oggi è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al PlayStation Plus il nuovo Pacchetto Celebrativo di Fortnite.

Nel caso poi non lo sapeste, con il debutto di iOS 13 potrete utilizzare qualsiasi controller Xbox One dotato di supporto al bluetooth con i dispositivi Apple.