Fortnite Stagione 7: disponibile il nuovo Pass Battaglia

La Stagione 7 di Fortnite è finalmente iniziata e come da tradizione è ora disponibile anche un nuovo Pass della Battaglia, in vendita a 950 V-Buck. Il Battle Pass offre oltre 100 livelli e altrettante ricompense pronte per essere sbloccate.

"Ogni stagione porta con sé anche un nuovo Pass battaglia. Ti aspettano oltre 100 ricompense pronte per essere sbloccate, ma il costo resta immutato: solo 950 V-buck! Una volta acquistato il Pass battaglia, otterrai subito i costumi progressivi Zenith e Lynx, che possono salire di livello per sbloccare nuovi stili. Abbiamo introdotto anche una nuova tipologia di oggetti estetici, le coperture, che permettono di personalizzare armi e veicoli con un mare di nuovi look da abbinare ai tuoi costumi preferiti. Inoltre, i possessori del Pass battaglia potranno accedere in anteprima alla loro isola personale in modalità Creativa: esplora un nuovo mondo e costruisci il Fortnite dei tuoi sogni in compagnia degli amici! Il team di Epic Games si prenderà una pausa durante le vacanze natalizie, quindi la Stagione 7 sarà prolungata di due settimane e terminerà il 28 febbraio. D’altro canto, abbiamo in serbo nuovi aggiornamenti in vista delle feste, con tanto di sfide e oggetti inediti. Le sorprese per quest’anno non sono ancora finite!"

