Fortnite: disponibile la patch 3.4 con Missile Guidato e nuova modalità a tempo limitato

Puntuale come ogni giovedì,ha ricevuto una nuova e corposa patch. Quella odierna, la, introduce il già annunciato Missile Guidato, una modalità a tempo limitato e diverse novità per. Su PlayStation 4 pesa 1,3 GB.

Il Missile Guidato ve lo abbiamo già mostrato ieri pomeriggio in un trailer dedicato. I giocatori possono controllare la traiettoria del missile, caratteristica che apre le porte a innumerevoli nuove possibilità di gameplay. Epic Games ha inoltre dato il via ad una nuova modalità a tempo limitato in Battaglia Reale, ovvero Sniper Shootout v2. Sono inclusi il Fucile da Caccia e la Balestra, mentre la Magnum è stata rimossa. L'abbattimento non è contemplato: i giocatori abbattuti vengono automaticamente eliminati. Le armi leggendarie possono essere trovate solo tra i rifornimenti, mentre quelle epiche solo nei forzieri.

Salva il Mondo dà invece il benvenuto ad una nuova quest-line a tema pasquale, intitolata The Three Husketeers, ricca di nuovi mini-boss. Debuttano, inoltre, due nuove skin: Rabbit Raider Jonesy (che può essere trovata nello store) e Miss Bunny Penny (ottenibile completando la quest Spring It On!).

In aggiunta a tutte queste novità, sono stati applicati anche numerosi bilanciamenti all'esperienza di goco e i consueti bug fix. Per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il changelog completo che trovate sul sito ufficiale.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battle Royale può essere giocata in maniera completamente gratuita. A partire da oggi gli abbonati Twitch Prime potranno ricevere gratuitamente il Piccone Istigator, come parte del Twitch Prime Pack già disponibile dal mese di febbraio.