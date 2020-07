Fortnite: disponibile la skin di Black Manta, acerrimo nemico di Aquaman

Continuano ad arrivare supereroi e relativi villain nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 e, con l'arrivo delle sfide della Settimana 5 della Stagione 3, Black Manta ha fatto il proprio debutto giusto in tempo per dare del filo da torcere ad Aquaman.

Il personaggio armato di tridente è infatti sbloccabile da oggi dai possessori del Pass Battaglia e, per celebrarne l'arrivo, Epic Games ha deciso di inserire nel negozio anche il suo più celebre nemico, apparso anche nella pellicola arrivata di recente nelle sale. La skin di Black Manta può essere acquistata al prezzo di 1.500 V-Buck (l'equivalente di 15 euro in microtransazioni) ed include un dorso decorativo reattivo. Il set del villain include anche lo strumento da raccolta Lame Manta, ovvero una coppia di spade che possono essere vostre a soli 800 V-Buck. Purtroppo in questo caso non esiste alcun bundle per risparmiare sull'acquisto di tutti gli oggetti appartenenti al set e per aggiungere tutto al vostro armadietto dovrete necessariamente spendere 2.300 V-Buck.

Prima di lasciarvi al divertente trailer con protagonista il cattivone, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida per completare l'ultima sfida di Aquaman in Fortnite e quella per tuffarvi a Forra Favolosa per vestire i panni di Arthur Curry.