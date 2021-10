Fortnite, disponibile l'update 18.20: Sforzo di Guerra e novità per la modalità Impostori

Con l'aggiornamento 18.20 di Fortnite: Battaglia Reale, è tempo per i giocatori del free to play di realizzare un nuovo Sforzo di Guerra per introdurre un'arma inedita sull'isola.

Per questo secondo round, il team di sviluppo chiede alla community di scegliere tra il fucile d'assalto da combattimento e la mitraglietta da combattimento. Come accaduto in precedenza, anche questa volta saranno le donazioni dei giocatori a decidere quale strumento offensivo farà il suo ingresso in battaglia. Offrendo lingotti d'oro presso gli appositi tabelloni in-game, sarà dunque possibile portare al 100% la percentuale di finanziamento della propria arma preferita.

Importanti cambiamenti hanno inoltre coinvolto gli incarichi condivisi, che ora offrono un numero decisamente superiore di Punti Esperienza. Di seguito i valori specifici:

Comune: passa da 500 a 2.500;

Non comune: passa da 525 a 2.650:

Raro: passa da 550 a 2.750;

Epico: passa da 575 a 2.900;

Leggendario: passa da 750 a 3.750;

Infine, cambi in vista anche per la Modalità Impostori di Fortnite, fortemente ispirata all'Among Us di Innersloth, presto in arrivo in edizione fisica. Nello specifico, i giocatori possono ora esprimere la propria preferenza per il ruolo da ricoprire nella partita, anche se questa non sarà necessariamente soddisfatta. Attivata inoltre una chat vocale dedicata, divisa tra giocatori in partita ed eliminati.