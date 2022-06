Fortnite, disponibile l'update 21.10: arriva anche la spada laser di Darth Vader

Mentre prende il via lo speciale evento The Nindo 2022 di Fortnite: Battaglia Reale, il free to play di Epic Games conquista anche i tanti nuovi contenuti previsti dall'aggiornamento 21.10.

Tra questi ultimi, spicca in particolare l'aggiunta della spada laser di Darth Vader. L'alter ego di Anakin Skywalker entra infatti in scena sull'isola, dove atterrerà accompagnato da un gruppo di assaltatori. Sconfiggendolo, i giocatori potranno ottenerne l'arma, con la quale è possibile bloccare il fuoco in arrivo e colpire dalla distanza gli avversari con un lancio ben assestato. Per l'occasione, anche i Blaster E-11 tornano in scena in Fortnite, con i giocatori che potranno ottenere le armi dai Forzieri Imperiali oppure sconfiggendo gli assaltatori.

Con l'aggiornamento 21.10 di Fortnite, arrivano inoltre nuovi stili bonus e super all'interno del Pass Battaglia. Superando il livello 140 nel corso del Capitolo 3 Stagione 3 del gioco, è ora possibile sbloccare gli stili Fenditura di platino, Succoso lapislazzuli e Avvampato aurico per Malik, Evie, Adira, Sabina, e Cavalcatempesta. Infine, è ora disponibile una funzionalità legata ai Tag social. Ogni giocatore di Fortnite: Battaglia Reale può scegliere tre differenti tag da associare al proprio profilo e da mostrare al resto della community del free to play.