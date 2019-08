Fortnite: disponibile il video recap personalizzato della Stagione 9, ecco come crearlo

I curatori del sito ufficiale di Fortnite rendono finalmente disponibile il tool gratuito che consente agli utenti del battle royale di Epic Games di realizzare e scaricare il proprio video recap della Stagione 9.

Il filmato in questione, di durata variabile in base all'impegno profuso nell'esplorazione della mappa di Fortnite durante la Season 9 ormai conclusa, permette agli appassionati dello sparatutto free to play più famoso e giocato del mondo di riepilogare e raccogliere in un singolo video tutti i traguardi più rappresentativi e i momenti più divertenti delle proprie scorribande sull'isola.

Come avvenuto in passato alla conclusione delle precedenti Stagioni di Fortnite, la gigantesca macchina promozionale di Epic Games si è già messa in moto per inviare dei video recap preimpostati a tutti coloro che si sono cimentati con le sfide della Season 9. Il colosso videoludico statunitense permette però di realizzare un proprio filmato personalizzato, ma solo a coloro che hanno raggiunto il livello 20 del Pass Battaglia 9.

Se siete interessati a scaricare un filmato riassuntivo customizzato e soddisfate i requisiti posti da Epic Games, potete recarvi sul sito ufficiale di Fortnite e, una volta effettuato il login con il vostro account di gioco, cliccare sul pulsante "Guarda il Riepilogo" e generare il trailer scegliendo le statistiche evidenziate: il video in questione può essere scaricato direttamente sul proprio PC (o sistema mobile iOS e Android) e condiviso sui principali social network come Facebook o Twitter. Su queste pagine trovate invece un approfondimento sulla Stagione 10 di Fortnite, tra Pass Battaglia, Prestigi e Missioni gratuite.