Fortnite: disponibili la skin Re Oro e il pacchetto sfida Sargassassino

Due dei protagonisti indiscussi dei leak delle ultime settimane di Fortnite Battaglia Reale sono finalmente arrivati nel negozio oggetti della Stagione 2 del Capitolo 2 e possono ora essere acquistati.

Nel caso del Re Oro, a differenza degli ultimi rumor che volevano si trattasse di una skin segreta del Battle Pass come quella di Deadpool, si tratta di un normalissimo costume leggendario venduto al prezzo di 2.000 V-Buck. Acquistando questa skin si possono sbloccare gratuitamente non solo il dorso decorativo ma anche una serie di sfide che al completamento permettono di ottenere ben 400.000 Punti Esperienza, uno strumento da raccolta e una copertura per armi e veicoli. Si tratta insomma di un ottimo modo per velocizzare la progressione nel pass.

Discorso a parte vale per il Pacchetto Sfida Sargassassino, protagonista di un buffo trailer pubblicato nel pomeriggio da Epic Games. Questo bundle va infatti acquistato su uno degli store delle piattaforme sulle quali è disponibile il gioco al prezzo di circa 10 euro. Con l'acquisto del bundle si ottengono anche delle sfide al cui completamento riceverete 1.000 V-Buck senza alcun costo aggiuntivo.

Prima di lasciarvi al filmato della nuova skin, vi ricordiamo che sono disponibili le sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale e sulle nostre pagine trovate le guide per completarle tutte.