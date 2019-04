Fortnite: trapelano in anticipo le sfide della Settimana 10 della Stagione 8

Ormai la notizia non dovrebbe più sorprendervi. Le sfide della Settimana 10 della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale sono già trapelate in rete, in largo anticipo sulla data ufficiale del debutto corrispondente a giovedì 2 maggio.

Sfide della Settimana 8 della Stagione 10

Gratuite

Lanciati attraverso gli anelli infuocati con un cannone pirata (5 Stelle della battaglia);

Sfida a fasi: raccogli 500 unità di legno in un partita (2 Stella della Battaglia); raccogli 500 unità di pietra in un partita (1 Stella della Battaglia); raccogli 500 unità di metallo in un partita (1 Stella della Battaglia);

Elimina 3 nemici a Pinnacoli Pendenti oppure nel Quartiere (10 Stelle della Battaglia);

Pass della Battaglia

Infliggi 500 danni con un Fucile da fanteria o un Fucile d'assalto pesante (5 Stelle della Battaglia);

Sfida a fasi: cerca la mappa del tesoro a Crocevia delle Cianfrusaglie (2 Stelle della Battaglia); cerca la X segnata sulla mappa (1 Stella della Battaglia);

Infliggi 100 danni entro 10 secondi durante un atterraggio usando i condotti vulcanici (10 Stelle della Battaglia);

Elimina 2 avversari ad una distanza inferiore ai 5 metri (10 Stelle della Battaglia);

Cosa ve ne pare delle nuove sfide settimanali? Sono abbordabili? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nel negozio di gioco è ancora disponibile all'acquisto la skin di Vedova Nera . A proposito dei vendicatori, Epic Games ha modificato i propulsori di Iron Man nell'