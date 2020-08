Fortnite: i dispositivi Stark si sono attivati, nuovo evento in arrivo?

Nel corso delle ultime ore sono apparse in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 delle nuove aree dedicate al mondo Marvel e, subito dopo, i grossi dispositivi targati Stark Industries hanno iniziato ad attivarsi.

Questi grossi apparecchi dello stesso scintillante rosso dell'armatura di Iron Man, hanno infatti iniziato ad emettere tutti un qualche tipo di energia e puntano tutti nella stessa direzione, ovvero nell'area racchiusa tra Fattoria Frenetica e il Dominio di Doom (ovvero il punto d'interesse che abbiamo imparato a conoscere come Parco Pacifico). Al momento non è chiaro quale sia la funzione di questi enormi dispositivi ed è probabile che siano in qualche modo legati alle nuove aree d'interesse o a qualche nuovo evento che sta per verificarsi in gioco. Vi ricordiamo infatti che nelle ultime ore sono apparsi in gioco l'antro di Ant-Man e il Camion Trask, ovvero l'azienda responsabile della creazione delle sentinelle (gli enormi robot distrutti).

In attesa di scoprire cosa sta per succedere, vi ricordiamo che gli ultimi leak puntano all'arrivo di Black Panther e Hulk in Fortnite Stagione 4.

Avete già letto la nostra guida su come completare le Sfide Risveglio di Jennifer Walters e sbloccare She-Hulk in Fortnite?