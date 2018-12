Fortnite: i Distributori verranno presto aggiunti al bioma invernale

La Stagione 7 ha introdotto un mucchio di contenuti in Fortnite Battaglia Reale, senza contare le tante novità e gli eventi arrivati nei giorni successivi. Ai giocatori, tuttavia, non è sfuggita una strana assenza. Attualmente, nel bioma invernale dell'isola - che sembra essere in continua espansione - non ci sono i Distributori Automatici!

Come mai Epic Games non li ha inseriti? Non c'è nessuna motivazione valida, in realtà: la compagnia americana, molto semplicemente, si è dimenticata di metterli! Proprio così: mentre lavoravano ai contenuti della Stagione 7, a nessuno degli sviluppatori è venuto in mente di piazzare dei Distributori Automatici nelle zone innevate della mappa.

"Grazie per avercelo fatto notare. Sì, ce ne siamo dimenticati. Aggiungeremo i Distributori Automatici nel bioma invernale con l'aggiornamento 7.20", scrive Epic Games nel comunicato ufficiale. Al momento, quindi, non possiamo far altro che pazientare in attesa del loro arrivo, che avverrà con la patch 7.20. A meno di imprevisti o cambi di programma, dovrebbe essere pubblicata martedì prossimo. I Distributori Automatici hanno fatto il loro debutto nel corso della Stagione 3. Ora rivestono un ruolo molto importante nel meta del gioco e permettono ottenere armi e oggetti in cambio di materiali.

Nella giornata di ieri sono stati segnalati dei problemi ai server di Fortnite. Fortunatamente, Epic si è subito messa al lavoro e li ha risolti. Nel castello del Re dei Ghiacci, invece, sono state trovate 5 misteriose uova di drago.