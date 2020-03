Fortnite: dove distruggere le Cucce per Cani, tutte le posizioni

Una delle sfide di Miascolo della settimana 6 di Fortnite richiede di distruggere tre cucce per cani. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi le posizioni di tutte le cucce presenti all'interno della mappa.

Una sfida abbastanza semplice, la cui unica difficoltà può consistere nel trovare le cucce per cani. Per venirvi incontro e aiutarvi nell'intento, di seguito vi spieghiamo dove sono posizionate le cucce nell'isola di Fortnite Stagione 2.

Dove trovare e distruggere le Cucce per Cani in Fortnite

La sfida richiede di trovare e distruggere 3 cucce per cani. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, queste cucce sono disseminate in tutta l'isola di Fortnite Battaglia Reale. Dal momento che bisogna distruggerne solo tre, per completare in fretta la sfida vi consigliamo di andare a Siepi d'Agrifoglio, dove è possibile trovare quattro cucce nell'arco di pochi metri.

In ogni caso, la sfida può essere completata anche nell'arco di più partite, quindi non preoccupatevi non riuscite a distruggere tutte e tre le cucce in breve tempo. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare uno sguardo al filmato proposto in apertura.

