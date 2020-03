Fortnite: dove distruggere Videocamere di Sorveglianza e Torrette

Una delle Prove di Nitroglicerina della Settimana 3 di Fortnite Stagione 2 richiede di eliminare le Videocamere di Sorveglianza o le Torrette. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle e distruggerle, in modo da portare a termine la sfida.

La parte difficile di questa sfida è trovare le Videocamere di Sorveglianza e le Torrette. Una volta individuate, infatti, sarà molto semplice distruggerle. Vediamo come fare.

Dove trovare le Videocamere di Sorveglianza e le Torrette in Fortnite Stagione 2

Le Videocamere di Sorveglianza e le Torrette possono essere trovate nei nuovi Punti d'Interesse in cui sono presenti i boss di Fortnite Stagione 2, gli stessi che bisogna eliminare per ottenere le Armi Mitiche:

Il Pozzo

La Grotta

L'Agenzia

Lo Squalo

Se non sapete dove si trovano queste location, vi basta dare un'occhiata alla mappa riportata a fondo pagina, dove le abbiamo evidenziate con dei cerchi rossi. A che ci siete, decidendo di atterrare al Pozzo potete portarvi avanti (se ancora non lo avete fatto) anche con la sfida atterra a Pozzo, Idro 16 e Segherie Truciolandia.

Come distruggere facilmente le Videocamere di Sorveglianza o le Torrette

La sfida richiede di distruggere in tutto cinque fra Videocamere di Sorveglianza o Torrette. Per rendere le cose più semplici, il nostro consiglio è di distruggere direttamente cinque Videocamere di Sorveglianza, dato che queste ultime andranno giù molto più facilmente rispetto alle Torrette. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete guardare il filmato proposto in apertura.