Fortnite Distruggi e Arraffa: raccogli 100 unità di ogni materiale entro 60 secondi

Dopo avervi mostrato dove atterrare in un Punto Caldo, in questa mini-guida alle missioni Distruggi e Arraffa di Fortnite vi spieghiamo come completare la missione che richiede di raccogliere 100 unità di ogni materiale entro 60 secondi dall'atterraggio.

Dal momento che stiamo parlando di una missione prestigio, prima di affrontarla sarà necessario portare a termine le missioni Distruggi e Arraffa normali. Tra queste, vi abbiamo già spiegato come completare le missioni Atterra in un Punto Caldo e Trova i forzieri entro 30 secondi.

Dove e come raccogliere 100 unità di ogni materiale entro 60 secondi dall'atterraggio

Questa missione prestigio richiede di raccogliere 100 unità di ogni materiale entro (e non oltre) 60 secondi dall'atterraggio del giocatore.

Esistono essenzialmente due modi per completare questa missione nel modo più semplice possibile. Il primo è quello di prendere immediatamente il controllo di un B.R.U.T.O. (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come usare il B.R.U.T.O.), avvicinarsi agli edifici e distruggerli per raccogliere i materiali di cui sono costituiti. Così facendo, riuscirete in fretta a ottenere 100 unità per ogni materiale.

In alternativa, vi consigliamo di visitare a piedi una location ricca di materiali diversificati. Nella fattispecie, vi raccomandiamo di andare a Crocevia del Ciarpame o a Palmeto Paradisiaco, nei punti ritratti nelle due immagini riportate in basso. In queste zone, infatti, sarete in grado di raccogliere in breve tempo 100 unità per ogni materiale, servendovi semplicemente del vostro piccone.