Fortnite Distruggi e Arraffa: dove trovare 3 forzieri entro 30 secondi

Una delle missioni Distruggi e Arraffa di Fortnite Stagione 10 richiede di trovare 3 forzieri entro 30 secondi l'uno dall'altro. In questa mini-guida vi mostreremo i migliori punti della mappa in cui è possibile trovare più forzieri a distanza di pochi metri.

Una delle missioni Distruggi e Arraffa richiede di trovare 2 forzieri entro 30 secondi, mentre la relativa missione prestigio impone di trovarne 3 entro 30 secondi. Di seguito vi spieghiamo come completare quest'ultima (naturalmente, gli stessi consigli vi permetteranno di completare ancora più facilmente la missione base dei 2 forzieri).

Dove trovare 3 forzieri entro 30 secondi

Nell'isola di Battaglia Reale esistono dei punti in cui è possibile trovare 3 o più forzieri nell'arco di pochi metri. Nella fattispecie, come potete vedere nell'immagine riportata in calce, i punti in questione possono essere tre:

A nord-ovest di Condotti Confusi (possono spuntare 3 forzieri nello stesso punto)

(possono spuntare 3 forzieri nello stesso punto) A ovest di Laguna Languida (possono spuntare 3 forzieri nello stesso punto)

(possono spuntare 3 forzieri nello stesso punto) A sud-ovest di Borgallegro (possono spuntare 4 forzieri nello stesso punto)

Nei luoghi indicati c'è la possibilità che spuntino 3 o 4 forzieri nello stesso punto di spawn, quindi a distanza di pochi metri uno dall'altro. Dal momento che lo spawn dei forzieri è casuale, e che pertanto non è garantito ad ogni match, tutto quello che dovete fare per completare la missione è raggiungere uno (o più) dei tre punti indicati in questa mini-guida, fino a quando non troverete i forzieri generati sul terreno di gioco, e infine aprirne tre entro 30 secondi.

Parlando delle altre missioni Distruggi e Arraffa, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la missione che richiede di atterrare in un Punto Caldo in diverse partite.