Fortnite: distruggi le casse degli Spettri e delle Ombre usando esplosivi

Se avete portato a termine tutte le Prove di Nitroglicerina di Fortnite, potete dedicarvi alla sfida che richiede di distruggere le casse di Spettri e Ombre usando gli esplosivi. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, in modo da sbloccare gli stili extra della skin di Nitroglicerina.

Potete accedere alla sfida solo se avete completato tutte le Prove di Nitroglicerina. Se ancora non ci siete riusciti, potrebbero tornarvi utili le nostre guide che vi spiegano come completare le sfide raccogli diverse armi dei boss e visita Prati Permalosi, Corsa Erba e Rapide Rischiose.

Questa sfida può essere completata in due modi: distruggendo due cassette postali degli Spettri usando gli esplosivi, oppure distruggendo due cassete delle Ombre usando gli esplosivi. In base alle cassette postali che avete deciso di distruggere, otterrete in ricompensa la skin extra di Nitoglicerina degli Spettri o delle Ombre.

Detto questo, dove si trovano le cassette postali e come è possibile distruggerle con gli esplosivi? Vediamolo insieme.

Dove trovare e distruggere con gli esplosivi le cassette degli Spettri e delle Ombre

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le cassette postali degli Spettri e delle Ombre sono diffuse in gran numero su tutta l'isola di Fortnite Battaglia Reale. Trovarle, pertanto, sarà piuttosto semplice.

Per completare la sfida e ottenere la skin extra di Nitroglicerina, dovrete distruggere due cassette dello stesso tipo (Ombre o Spettri) con un qualsiasi esplosivo, come le c4, le granate e così via. Per riuscirci nel modo più semplice possibile vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre, dove sarà facile trovare gli esplosivi nel corso della partita.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, nel video riportato in cima potete vedere come distruggere due cassette postali degli Spettri, mentre in quello riportato in basso potete vedere come distruggere due cassette postali delle Ombre.