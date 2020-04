Fortnite: distruggi gli Gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove sfide Dominio Locale della Stagione 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di distruggere gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella, mostrandovi dove si trovano all'interno della mappa.

Si tratta di una sfida molto semplice, la cui unica difficoltà consiste nell'individuare le posizioni degli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella. Se avete bisogno di aiuto per trovare gli gnomi, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove trovare e distruggere gli Gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

Come tutte le sfide Dominio Locale, anche quella presa in esame in questa mini-guida è una sfida a fasi. Gli step richiesti per completarla sono i seguenti:

Distruggi 3 gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella (10.000 PE)

a Campo Merluzzo o Forte Frittella (10.000 PE) Distruggi 7 gnom i a Campo Merluzzo o Forte Frittella (25.000 PE)

i a Campo Merluzzo o Forte Frittella (25.000 PE) Distruggi 15 gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella (55.000 PE)

Gli gnomi possono essere trovati a Campo Merluzzo (il cerchio rosso in basso a destra sulla mappa riportata in basso) o a Forte Frittella (il cerchio rosso in alto a sinistra). Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente gli gnomi da distruggere, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

A proposito di gnomi, vi ricordiamo che l'aggiornamento 12.50 di Fortnite ha introdotto la sfida segreta che richiede di disarmare le armate di gnomi e orsacchiotti.