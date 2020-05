Fortnite: distruggi gli Orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio, tutte le posizioni

I giocatori di Fortnite Stagione 2 possono dedicarsi al secondo set delle sfide Dominio Locale. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di distruggere gli orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio, mostrandovi le posizioni di tutti i peluche presenti nell'area.

Per completare questa sfida a fase bisogna portare a termine 3 step:

Distruggi 1 orsacchiotto a Siepi d'Agrifoglio

Distruggi 3 orsacchiotto a Siepi d'Agrifoglio

Distruggi 7 orsacchiotto a Siepi d'Agrifoglio

Se avete bisogno di aiuto per trovare gli orsacchiotti di peluche in questione, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove trovare e distruggere gli Orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio

Gli orsacchiotti di peluche da distruggere si trovano a Siepi d'Agrifoglio, luogo indicato che troverete facilmente a ovest dell'isola (il nome della location è indicato direttamente sulla mappa di gioco, quindi non potete sbagliarvi).

Una volta che avete raggiunto Siepi d'Agrifoglio, non vi resta che trovare gli orsacchiotti di peluche e distruggerli con il vostro piccone. Le posizioni degli orsacchiotti sono indicate sulla mappa a fondo pagina, all'interno dei cerchi arancioni. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Parlando invece delle altre sfide del secondo set di Dominio Locale, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida applica scudi o curati a Baraccopoli e Frutteto.