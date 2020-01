Fortnite: distruggi un Telescopio, un Televisore e un Palo del Telefono

Dopo avervi mostrato la posizione dello Gnomo nascosto tra pista da corsa, campo di cavoli e insegna di fattoria, in questa mini-guida alle missioni Cammeo vs Chic di Fortnite vi spieghiamo dove trovare e distruggere un telescopio, un televisore e un palo del telefono.

Per completare la missione vi basta distruggere un telescopio, un televisore e infine un palo del telefono. Ma dove è possibile trovare questi oggetti sull'isola di Fortnite Battaglia Reale? Ve lo mostriamo di seguito.

Distruggi un Telescopio, un Televisore e un Palo della Luce

Ecco elencate di seguito le location in cui potete trovare telescopio, televisore e palo della luce in Fortnite:

Telescopio : sull'isolotto a nord-ovest di Scogliere Scoscese

: sull'isolotto a nord-ovest di Scogliere Scoscese Televisore : dentro la casa gialla a nord-est di Parco Pacifico

: dentro la casa gialla a nord-est di Parco Pacifico Palo della Luce: vicino la casa gialla a nord-est di Parco Pacifico

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il telescopio, il televisore e il palo della luce possono essere trovati a distanza di pochi metri l'uno dall'altro, motivo per cui non sarà difficile completare questa missione in breve tempo, eventualmente anche nell'arco di più partite.

A che punto siete con le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite? Siete riusciti a completare quella che richiede di visitare poltrona solitaria, stazione radio e cinema drive in?