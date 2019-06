Fortnite: distrutto un edificio situato presso l'area di Parco Pacifico!

I videogiocatori di Fortnite dovrebbero ormai essere abituati ai cambiamenti che il team di sviluppo si diverte ad apportare alla mappa di gioco con frequente regolarità.

Alcuni di questi vedono talvolta la scomparsa o il sorgere di intere nuove macro-aree o il modificarsi di alcune condizioni atmosferiche. Nel corso delle ultime ore, la protagonista di un intrigante cambiamento è stata invece una piccola location situata presso Parco Pacifico. Come riportato da Fortnite Insider, infatti, la Modern House situata all'interno dell'area risulta essere stata misteriosamente distrutta. Della struttura rimangono ormai solo un cumulo di macerie, come potete verificare nel cinguettio che trovare in calce a questa news. Le cause di tale avvenimento non sembrano ad ora essere state chiarite. Ad un altro edificio presente nell'area di Spiagge Snob era tuttavia recentemente toccata la medesima sorte: che Epic Games stia preparando qualche nuova sorpresa per la sua numerosa ed attiva community di utenti?



In attesa di avere qualche informazione in più in merito, vi segnaliamo che nella mappa di gioco di Fortnite proseguono gli avvistamenti di nuovi Fortbyte. Sulle pagine di Everyeye potete trovare diverse mini-guide dedicate alla ricerca di questi misteriosi chip, con alcune dedicate ad esempio alla posizione del Fortbyte 49 o alla posizione del Fortbyte 14.