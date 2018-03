Fortnite diventa fenomeno di costume: giocatori e squadre NBA ne vanno pazzi

Mentre i videogiocatori di tutto il mondo hanno proclamato a gran voce il loro amore per Fortnite , questo si sta sempre più facendo largo come vero e proprio fenomeno di costume, con celebrità, atleti e altre personalità di alto profilo che hanno perso la testa e giocano avidamente e in modo regolare.

Dopo il record settato dalla strana coppia Ninja e Drake, ora sono i giocatori (soprattutto quelli della NBA) a perdere la testa per il titolo Epic. Questi entrano in campo indossando abbigliamento personalizzato e una variegata congerie di piccoli omaggi e riferimenti a Fortnite.

Addirittura gli Hornets hanno presentato il loro team per il match contro i Philadelphia 76ers usando l'iconico schermo di caricamento della squadra in Fortnite.

In un articolo di Bleacher Report, Andre Drummond, giocatore NBA ha parlato della sua passione per Fortnite e su come il gioco sia diventato una routine per lui fuori dal campo da gioco. Insomma, quando non si allena, sta ore e ore su Fortnite.

"La cosa divertente è che faccio davvero schifo [...] Sono solo un buon Support per la mia squadra, mi sono dedicato a questo ruolo. Vado in giro a raccogliere provviste per passarle poi agli altri".

Il suo compagno, Josh Hart ha detto che continuerà a giocare dopo esser guarito dall'infortunio: "all'inizio erano un paio di giorni in cui non potevo giocare perché avevo un gesso, una stecca. Non potevo usare la mia mano, davvero. Ho cercato di piegare un po' il gesso e incastrare il controller, ma non ha funzionato. Ora che sono completamente guarito posso andare avanti all'infinito". “Sabato, abbiamo probabilmente giocato per 12 ore ", ricorda ancora Hart. "Io, Drummond e altri due amici avevamo quattro televisori nel mio salotto con quattro diverse Xbox, e abbiamo sempre giocato come un'unica squadra".

Non c'è nulla da fare, Fortnite è un fenomeno inarrestabile pronto a conquistare anche il mercato mobile. Riuscirà a vincere la battle royale con PUBG?