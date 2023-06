Fortnite tra Doctor Who e modalità in prima persona: nuova pioggia di leak

Non solo sembra in arrivo un evento crossover tra Fortnite e The Elder Scrolls, ma il celebre battle royale di Epic Games potrebbe presto ricevere grosse novità in termini di gameplay, con l'arrivo di un'opzione da molto tempo rumoreggiata e desiderata dagli utenti.

La modalità in prima persona per Fortnite sembrerebbe sempre più vicina e potrebbe fare il suo esordio già nel prossimo capitolo del gioco. A suggerirlo è la comparsa in rete di alcuni screenshot relativi all'impostazione FPS ancora mai svelata ufficialmente dagli sviluppatori: già da diverso tempo si susseguono rumor sullo sviluppo di una modalità in prima persona per Fortnite su cui Epic Games starebbe lavorando attivamente da parecchio, tuttavia per il momento nulla è stato confermato in maniera definitiva. Che annunci importanti sull'argomento siano sempre più vicini?

Nel frattempo, invece, secondo il leaker Shiina, da sempre molto attivo su questioni che riguardano il battle royale, la vociferata collaborazione tra Fortinte e Doctor Who sarebbe stata posticipata internamente e dunque non più prevista per questo novembre. Non si esclude la possibilità che il crossover possa avvenire a dicembre 2023 nella migliore delle ipotesi, altrimenti se ne riparla per il prossimo anno. Per adesso, comunque, si tratta di informazioni da prendere con le pinze non essendoci comunicazioni ufficiali in merito.