Fortnite e Doggus: avvistato un Jetpack sul Robot assemblato a Impianto a Pressione!

La sempre vasta e curiosa community di Fortnite: Battaglia Reale è ormai in fermento da diverso tempo. Il pubblico si aspetta infatti l'imminente avvio di un nuovo speciale evento in-game.

Un misterioso conto alla rovescia è infatti apparso solo poco tempo tempo fa nell'area occidentale di Sprofondo Stantio. Il countdown raggiungerà il termine il prossimo sabato 20 luglio, alle ore 20:00 e proprio per quest'orario ci si attende l'inizio dell'evento Cattus Vs Doggus di Fortnite. Quest'ultimo dovrebbe veder contrapposti una misteriosa creatura (Cattus) ad un gigantesco robot (Cattus).

Quest'ultimo, in particolare, ha fatto progressivamente la propria comparsa sull'isola di gioco. Nel corso degli ultimi tempi, infatti, hanno preso il via dei lavori di costruzione di un robot presso l'area di Impianto a Pressione. Quest'ultimo si è nel tempo arricchito di nuove componenti, ma l'aggiunta più recente ha attratto la curiosità di molti giocatori. Come potete infatti verificare in calce, sembra proprio che la creatura robotica ora indossi un Jetpack! L'avvistamento ha prevedibilmente scatenato la fantasia della community di Fortnite, che ora ipotizza che il robot potrebbe addirittura decidersi a spiccare il volo nel prossimo futuro. Voi cosa ne pensate, state monitorando l'area di Impianto a Pressione?



Per scoprire cosa accadrà sull'Isola di Fortnite, non resta che attendere ancora qualche tempo!