Fortnite: Domina la Discoteca, Lanciarazzi Quadruplo tra le novità della patch 6.02

Fortnite ha pubblicato le note dell'aggiornamento 6.02 di Fortnite che sarà disponibile nel corso della tarda mattinata, al termine delle consuete operazioni di manutenzione settimanali.

Domina la discoteca (Battaglia Reale)

Usa le tue mosse migliori e prendi il controllo della pista da ballo con questa nuova modalità a tempo.

Lanciarazzi Quadruplo (Battaglia Reale)

Lancia razzi in rapida successione contro i nemici con questa nuova arma per guadagnare un'esplosiva Vittoria reale!

Lanciatore Nobile (Salva il Mondo)

Carica questo potente dispositivo di lancio per sconfiggere frotte di nemici con un raggio di energia perforante.

Inoltre Epic fa sapere di aver risolto un bug su Xbox One: "Abbiamo risolto il problema di prestazioni del disco su Xbox One che rallentava il caricamento di costruzioni e oggetti estetici. Ciò ridurrà anche i tempi di caricamento. Questa correzione è inclusa in una patch più pesante del solito (10 GB)."

Giovedì 11 ottobre faranno il loro debutto in Fortnite le Sfide della Settimana 3 e la skin Skull Trooper di Halloween.