Fortnite: Donald Faison di Scrubs si lamenta, Epic ha rubato un mio ballo per una Emote

Nella giornata di ieri i rapper 2 Milly e Blocboy JB hanno accusato (insieme a Chance The Rapper) Epic Games di essersi ispirata ad alcuni balli per dare vita ad alcune Emote di Fortnite, al coro si unisce ora anche l'attore Donald Faison, noto per il ruolo del Dottor Christopher Turk in Scrubs.

Durante una reunion con il cast della serie TV al Vulture Festival l'attore, rispondendo a una domanda sul celebre balletto del suo personaggio, fa sapere che "il ballo si trova su Fortnite, se volete rivederlo andate a giocare. E' solo un ballo, ma quel ballo non è più mio e se vi state chiedendo se abbia visto soldi da Epic, la risposta è no."

Parole a cui si aggiungono le dichiarazioni del Produttore Esecutivo della serie, Bill Lawrence: "siamo d'accordo, è solo un personaggio che balla e non vogliamo fare causa a nessuno ma forse Epic avrebbe dovuto informarsi meglio riguardo le questioni sul copyright..."

Epic non ha commentato la vicenda ma lo sfogo di Faison sta ottenendo notevole visibilità a livello mondiale, con dichiarazioni riprese anche da portali generalisti e siti di gossip...