Fortnite Doomsday, il conto alla rovescia è partito: ecco quando inizierà l'evento!

Dopo settimane di indiscrezioni arrivano finalmente conferme ufficiali sull'imminente arrivo di un nuovo grande evento speciale all'interno di Fortnite: Battaglia Reale.

La fonte dei dettagli è il gioco stesso: come già accaduto in passato, infatti, il mondo del battle royale ha reagito in maniera dinamica ai probabili sconvolgimenti in procinto di invadere l'isola Epic Games. Gli utenti che si avventureranno all'interno del free to play nel corso della giornata odierna potranno infatti avvistare una new entry nella mappa: un grande schermo ha infatti fatto la propria comparsa per segnare ufficialmente l'inizio di un conto alla rovescia.

Con ogni probabilità, ci troviamo di fronte al countdown che porterà al tanto chiacchierato Fortnite Doomsday, evento col quale dovrebbe prendere il via la Stagione 3 del Capitolo 2 del battle royale. I calcoli effettuati sfruttando le informazioni offerte dal conto alla rovescia indicano che quest'ultimo andrà ad azzerarsi nel corso della giornata di sabato 30 maggio, alle ore 20:05 del fuso orario italiano.



Tra il concludersi del countdown e l'avvio della Stagione 3 di Fortnite, tuttavia, vi è una certa discrepanza, con la seconda attesa solamente per il 4 giugno: cosa accadrà nel frattempo? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che il gioco ospiterà delle repliche della trasmissione del trailer di Tenet, nuova pellicola diretta da Christopher Nolan.