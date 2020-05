Fortnite Doomsday: data, orario e anticipazioni dell'evento in attesa della Stagione 3

Doomsday è il nome dell'evento finale di Fortnite Stagione 2, in programma tra la fine di maggio e i primissimi giorni di giugno. Epic Games non ha ancora annunciato ufficialmente Doomsday, cerchiamo quindi di capire la data e le novità in programma per questo appuntamento speciale.

L'evento Doomsday rappresenterà di fatto l'ultimo grande evento della Stagione 2 di Fortnite e traghetterà i giocatori verso la Season 3, la quale andrà avanti per tutta l'estate. Ecco cosa c'è da sapere sul Giorno del Giudizio.

Fortnite Doomsday data

Possiamo aspettarci che Doomsday prenda il via nella notte del 2 giugno così da costringere i giocatori a giocare fino al 3 giugno, giorno di lancio della Stagione 3. In passato Epic Games ha dato vita però anche ad eventi più lunghi e non è escluso che Doomsday possa durare una settimana o qualche giorno, partendo magari a fine maggio. L'aggiornamento 12.60 di Fortnite in arrivo il 20 maggio potrebbe fare chiarezza su questo aspetto.

Fortnite evento Doomsday

L'evento Doomsday è legato a doppio filo con il perfido Mida e la sua macchina misteriosa, secondo alcune teorie questo strumento permetterà al malvagio Mida di inondare l'isola di acqua trasformando così la mappa di gioco in una palude. Proprio l'acqua dovrebbe essere il tema portante di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 e l'inondazione dovrebbe dare il via alla nuova serie di contenuti.

Fortnite Mida

Chi è Mida di Fortnite? Si tratta del capo dell'agenzia, il suo obiettivo però non è ben chiaro, certamente sembra un personaggio estremamente malvagio e assetato di potere, come si può intuire anche dal brano a lui dedicato pubblicato da Epic Games, che potete ascoltare in apertura. Nei mesi scorsi nella sede dell'agenzia sono stati intravisti alcuni caschi delle skin più famose di Fortnite, non sappiamo però quale ruolo ricoprano questi oggetti. Si tratta di semplici orpelli estetici oppure andranno a influenzare la narrazione, svelando magari qualcosa in più sul passato di Mida?

Lo sapremo non appena Epic Games annuncerà ufficialmente l'evento Doomsday di Fortnite, fornendo nuovi dettagli sulla fine della Stagione 2 e l'inizio della Stagione 3.