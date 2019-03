Fortnite: dopo Ninja, anche Tfue dice la sua sui fastidiosi stream snipers

Si continua discutere del fenomeno dello stream sniping, che a quanto pare sta creando molti grattacapi ai content creator di Fortnite. Con il termine stream sniper vengono identificati tutti quei furbetti che, dopo essersi resi conto di trovarsi in partita con uno streamer, si sintonizzano sulla loro trasmissione per anticipare le loro mosse.

Pochi giorni fa è intervenuto sull'argomento il celebre Tyler "Ninja" Blevins, che sta prendendo molto a cuore la faccenda. Il ventisettenne del Michigan ha messo in guardia Epic Games spiegando che tale piaga potrebbe indurre i content creator ad abbandonare il battle royale sancendo, di conseguenza, la fine di Fortnite.

Quest'oggi ha detto la sua in merito anche Turner ‘Tfue’ Tenney, che come Ninja è incredibilmente popolare. Più che per la morte prematura del gioco, il content creator è tuttavia preoccupato per l'abbassamento della qualità delle sue trasmissioni. "Degli stream sniper a me non importa niente. Personalmente, non mi preoccupo di questi idioti che atterrano vicino a me, m'incalzano e quant'altro - è un videogioco, non m'importa, davvero", ha spiegato. "Mi preoccupo invece dell'abbassamento della qualità dei contenuti premium che trasmetto su Twitch. Questo non lo sopporto. Questi tizi che praticano lo stream sniping stanno rendendo i contenuti meno godibili".



Cosa ne pensate delle sue parole? Ritenete anche voi che lo stream sniping abbassi la qualità delle trasmissioni? Diteci la vostra nei commenti! Intanto, il mondo condiviso di Fortnite si sta preparando ad un altro evento: l'elicottero continua a spostarsi, e ora si trova a Picco Polare!