Fortnite: dopo le ottime prestazioni, il Team Liquid recluta 'Vivid'

Noah "Vivid" Wright è uno tra i migliori giocatori di Fortnite attualmente in circolazione. Il Team Liquid non ci ha messo molto ad accorgersi di lui e l'ha reclutato.

Il roster dell'organizzazione ora include Vivid, Thomas "72hrs" Mulligan, Ryan "Chap" Chaplo, Jake "Poach" Brumleve e Adam "Strafesh0t" Crawford. Dall'inizio della serie Fortnite Summer Skirmish a metà luglio, Vivid è emerso per il suo grande talento.

Delle competizioni disputate nelle ultime sette settimane, Vivid ha vinto ben in quattro occasioni ed è arrivato secondo in un'altra. In uno dei tornei che Vivid ha vinto ha anche collaborato con Poach, ora suo compagno di squadra nei Liquid.

La sinergia in-game dimostrata dai due è stata sicuramente un grande vantaggio, secondo Vivid: "Quando si tratta di scegliere la mia squadra, voglio davvero sentirmi a mio agio. Ho visto Poach e Chap e ho amato le loro personalità e il loro modo di interpretare la partita". "Quando sono entrato in contatto con loro su Discord, è stato così naturale avere una conversazione e quando abbiamo iniziato a giocare insieme, le partite sono andate molto bene. C'era una chimica naturale e ci siamo sentiti davvero a nostro agio insieme".

Il Team Liquid è entrato in Fortnite a giugno con la firma dei quattro compagni di squadra di Vivid. Da allora, i giocatori hanno ottenuto piazzamenti migliori nei tornei Friday Fortnite e nella serie di otto settimane delle Summer Skirmish. Ora che il torneo ufficiale Epic sta per finire, Vivid e il resto dei Liquid avranno la possibilità di chiudere la serie con il mega evento da 1,5 milioni di dollari che si terrà questo fine settimana al PAX West di Seattle.