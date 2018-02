Fortnite: dopo l'SMG, anche altre armi e oggetti potrebbero essere rimossi temporaneamente

Dopo la temporanea rimozione del fucile SMG da Fortnite ha precisato che un simile trattamento potrebbe essere riservato anche ad altre armi e oggetti a fini di bilanciamento, con lo scopo di ritoccarne le caratteristiche.

"Nel momento in cui introduciamo nuove armi, oggetti e consumabili, vogliamo assicurarci che tutto risulti bilanciato al meglio. Aspettatevi l'arrivo di nuovi oggetti in futuro (e di altre rimozioni temporanee!). Ovviamente, armi e oggetti torneranno sempre al loro posto una volta che ne avremo perfezionato il bilanciamento." spiega uno sviluppatore di Epic Games su Reddit, riferendosi alla temporanea rimozione del fucile SMG avvenuto questa settimana.

Ricordiamo inoltre che lo studio ha confermato per fine mese l'arrivo di una modalità a 60fps opzionale per Battaglia Reale su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X.