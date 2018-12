Fortnite: dove trovare e come usare l'aereo X-4 Stormwing

Tra le tante novità introdotte dalla Stagione 7 di Fortnite c'è anche l'X-4 Stormwing, il primo aeroplano utilizzabile in Battaglia Reale. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarli all'interno della mappa e come pilotarli.

Di seguito elenchiamo le posizioni in cui è possibile trovare l'X-4 Stormwing in Fortnite Battaglia Reale:

A Rampe Ghiacciate nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area

nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area A nord-est di Parco Pacifico ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi

ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi A ovest di Rifugio Ritirato , sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata

, sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata A ovest di Palmeto Paradisiaco , nei pressi dell'edificio rosso

, nei pressi dell'edificio rosso A nord di Borgallegro , in cima alla montagna

, in cima alla montagna A ovest di Sprofondo Stantio , vicino all'edificio rosso situato in cima

, vicino all'edificio rosso situato in cima A nord-ovest di Tempio Tomato, oltre il fiume

Per rintracciare più facilmente queste posizioni potete guardare la mappa riportata in calce e il video proposto in apertura. Una volta entrati in possesso di un X-4 Stormwing, quali manovre potremo eseguire a bordo dell'aereo? I giocatori potranno decidere di volare a testa in giù premendo i due pulsanti della giravolta (C e Z su PC, L1/LB/L e R1/RB/R su PS4, Xbox One e Switch), oppure eseguire una capriola premendo due volte di seguito uno dei due tasti della giravolta. Ricordate poi di fare salire a bordo anche i vostri compagni, così da sfruttare tutta la potenza di fuoco disponibile a bordo del velivolo.

Sapevate che dal 19 dicembre prenderà il via un nuovo evento natalizio di Fortnite?