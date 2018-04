Fortnite: dove trovare il punto tra un cerchio di pietra, un ponte in legno e un RV rosso

La Settimana 10, l'ultima della Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale, è ufficialmente iniziata. Si tratta dell'ultima occasione utile per salire di livello nell'attuale Pass della Battaglia e tentare di ottenere tutte le ricompense prima dell'inizio della Stagione 4. Per fortuna, ci sono 7 nuove sfide con in palio tante Stelle della Battaglia.

Ecco quali sono:

Cerca 7 forzieri a Lande Letali - 5 Stelle della Battaglia Infliggi 250 danni con colpi alla testa ai nemici - 5 Stelle della Battaglia Cerca 12 forzieri in differenti location con nome - 5 Stelle della Battaglia Tuffati tra 10 anelli fluttuanti - 5 Stelle della Battaglia Cerca tra un cerchio di pietra, un ponte in legno e un RV rosso (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 10 nemici (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Parco Pacifico (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

In questa guida vi spieghiamo dove trovare il luogo tra un cerchio di pietra, un ponte in legno e un RV rosso. Questi tre punti di riferimento si trovano a est di Tomato Town, come potete vedere nella mappa che abbiamo condiviso poco sotto. Il ponte di legno è subito a est della location, mentre a sud c'è il cerchio in pietra. L'RV rosso è invece nascosto tra gli alberi di Bosco Blaterante.

Per trovare la Stella della Battaglia necessaria a completare la sfida dovete dirigervi esattamente nel centro, in un punto privo di erba accanto ad una roccia. Una volta trovata, non uscite subito dalla partita e assicuratevi di portarla a termine, altrimenti non vi viene conteggiata. La sfida è di livello Difficile, pertanto guadagnerete ben 10 Stelle della Battaglia!