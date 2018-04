Fortnite: dove trovare il tesoro nascosto di Corso Commercio nelle sfide della settimana 7

È arrivato il consueto aggiornamento settimanale del giovedì di Fortnite, che ha portato sé numerose sfide da completare per conquistare le ambite Stelle della Battaglia. Scopriamo assieme quali sono!

Ecco a voi tutte le sfide della Settimana 7 della Stagione 3 di Fortnite Battle Royale (5-11 aprile 2018):

Infliggi 500 danni ai nemici con i Fucili a Pompa - 5 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Condotti Confusi - 5 Stelle della Battaglia Sconfiggi 3 nemici con armi silenziate - 5 Stelle della Battaglia Trova 7 forzieri a Rifugio Ritirato - 5 Stelle della Battaglia Trova un forziere, un scatola di munizioni e carico di scorte in una sola partita (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Trova 7 Gnomi Nascosti in differenti location (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata in Corso Commercio (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

In questa guida ci focalizzeremo sull'ultima sfida, che chiede ai giocatori seguire le indicazioni di una mappa ubicata in Corso Commercio e di trovare il relativo tesoro. A questo giro, la sfida è davvero semplice, specialmente per i giocatori più esperti: il luogo indicato dalla X è facilmente riconoscibile e si trova nel labirinto di siepi al centro di Bosco Blaterante, location situata nell'angolo nord-est della mappa di gioco.

Potete farvi un'idea più precisa consultando l'immagine condivisa in fondo a questa guida. La mappa di Corso Commercio indica l'esatto punto del labirinto nel quale dovrete recarvi. Questa sfida è di livello difficile, e il suo completamente vi ricompenserà con ben 10 Stelle della Battaglia!