Fortnite down: dopo più di 15 ore di agonia adesso funziona tutto

Dalle 09:00 del mattino di venerdì 8 marzo alle 03:00 del mattino di venerdì 9 marzo: tanto è durato il down di Fortnite che ha impedito ai giocatori di giocare per oltre 15 ore. Ma cosa è successo esattamente?

Alle 08:30 dell'8 marzo Epic Games ha disabilitato il matchmaking e alle 09:00 ha spento i server di Fortnite per dare il via alle operazioni di manutenzione necessarie per iniziare il rollout della Stagione 2 del Capitolo 5. E fino a qui, niente di strano.

Ma il tempo va, passano le ore e Fortnite non torna online, senza nessuna comunicazione da parte di Epic Games. Dopo pranzo Fortnite è ancora offline ed è abbastanza inusuale, mai accaduto nella storia del Battle Royale e delle sue ormai innumerevoli manutenzioni programmate.

Nel pomeriggio, Epic fa sapere che ci sono stati dei problemi e Fortnite tornerà online nel corso della serata, indicativamente tra le 19:00 e le 20:00. Ma niente da fare, Epic rettifica e annuncia che i lavori dureranno più del previsto e dovrebbero concludersi alle 23:00, ma anche in questo caso l'orario slitta ancora e Fortnite tornerà poi effettivamente online verso le 03:00 del mattino del 9 marzo.

Nel momento in cui scriviamo il gioco è tornato a funzionare e il Battle Royale è nuovamente accessibile in tutto il mondo, Italia compresa, con tutte le novità della Stagione 2 Capitolo 5. Buon divertimento!