Fortnite Down il 17 aprile: Fucile da Fanteria Epico/Leggendario e nuove skin nel negozio

Questa mattina alle 11:00 (ora italiana) i server di Fortnite andranno offline per permettere a Epic Games di pubblicare l'aggiornamento 8.40, il quale dovrebbe introdurre interessanti novità oltre alla correzione di bug e glitch tecnici.

Al momento Epic non ha confermato i contenuti della patch 8.40, l'unica certezza è che nella giornata di oggi vedremo l'arrivo delle versioni Epiche e Leggendarie del fucile Infantry Rifle, inoltre gli sviluppatori vogliono correggere i principali bug e problemi di Fortnite segnalati dalla community e per questo l'aggiornamento "sarà più pesante del solito", come dichiarato dal Community Manager su Reddit. Il changelog ufficiale verrà diffuso nella tarda mattinata, non è escluso che l'update possa portare in dote anche uno speciale evento di Pasqua insieme a skin e oggetti a tema...

Fortnite nuove skin del 17 aprile

Le novità non finiscono certo qui perchè come ogni giorno il negozio di Fortnite si aggiorna con skin, deltaplani, emote, picconi, dorsi e oggetti cosmetici per la modalità Battle Royale. Ecco tutti i nuovi contenuti del 17 aprile, con relativi prezzi:

Capo della Squadra P.A.N.D.A. (Leggendario) 2,000 V-Buck

Tenero Difensore Skin (Epico) 1,500 V-Buck

Flappy Flyer Glider (Raro) 800 V-Buck

Scrambler Pickaxe (Non Comune) 500 V-Buck

Volley Girl Skin (Raro) 1,200 V-Buck

Marino Skin (Raro) 1,200 V-Buc

Electro Shuffle Emote (Epico) 800 V-Buck

Laugh It Up Emote (Raro) 500 V-Buck

Piccone Relax (Raro) 800 V-Buck

Fresh Cut Pickaxe (Non Comune) 500 V-Buck

Da segnalare il ritorno della Skin Leggendaria Capo della Squadra P.A.N.D.A. in vendita a 2.000 V-Buck e del costume Tenero Difensore di livello Epico, disponibile a 1.500 V-Buck. Presenti anche nuove Emote come Electro Shuffle e Laught It Up e picconi come Relax e Fresh Cut.