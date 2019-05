Fortnite Down 22 maggio: offline dalle 10:00 per l'aggiornamento 9.10

Arriva oggi (mercoledì 22 maggio) l'aggiornamento 9.10 di Fortnite e per l'occasione Epic Games ha annunciato un downtime, con server di Fortnite offline dalle 10:00 (ora italiana) per un periodo di tempo non meglio definito.

Gli sviluppatori fanno sapere di aver presto "un tempo di manutenzione particolarmente lungo" per questo update, solitamente i lavori durano due ore, possiamo aspettarci un ritorno online di Fortnite per il primo pomeriggio, in questo caso? Non è escluso che le operazioni di manutenzione possano però concludersi prima del previsto, magari per ora di pranzo.

Cosa possiamo aspettarci da questa nuova patch? L'aggiornamento 9.10 porterà in dote migliorie al comparto audio mentre eventuali contenuti aggiuntivi come armi, modalità a tempo limitato, skin e altri contenuti non sono noti. Che possa partire proprio oggi l'evento Fortnite x Jordan, dedicato al più famoso cestista di tutti i tempi? Lo scopriremo nelle prossime ore...