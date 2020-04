Fortnite down 29 aprile, server offline questa mattina

Dalle 08:00 di oggi (mercoledì 29 aprile) i server di Fortnite sono offline per permettere a Epic Games di effettuare le consuete operazioni di manutenzione che porteranno all'arrivo del prossimo aggiornamento.

Il gioco andrà offline alle 08:00 e per circa due ore, idealmente Fortnite dovrebbe tornare online tra le 10:00 e le 12:00 ora italiana, purtroppo non sono stati forniti dettagli precisi in merito e dovremo quindi attendere le prossime ore per saperne di più. Anche i contenuti dell'aggiornamento 12.50 non sono noti, questa settimana non sembrano esserci eventi di particolare rilevanza nel mondo di Fortnite e dunque potrebbe trattarsi di un Minor Update di manutenzione con poche novità.

Nelle scorse ore Epic ha annunciato un nuovo Spray Contest a tema Spettri e Ombre, valido fino al 3 maggio, una bella occasione per i creativi che potranno così mettere in mostra il proprio talento. Vi aggiorneremo questa mattina su tutte le novità in arrivo su Fortnite, cosa vi aspettate da questo aggiornamento del Battle Royale di Epic? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.

Fortnite è tornato sulla bocca di tutti dopo il grande successo dell'evento Astronomical con Travis Scott che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, l'attenzione è ora alle stelle per il gioco Epic.