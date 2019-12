Fortnite Down in occasione dell'evento di Star Wars: inizio posticipato

Alle 20:00 di oggi 14 dicembre sarebbe dovuta andare in onda in Fortnite una scena inedita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma non tutto è andato per il verso giusto.

A causa dell'elevata affluenza, molti giocatori hanno riscontrato dei problemi di login che hanno costretto Epic Games a intervenire per cercare una soluzione e porre alla situazione. Sono migliaia gli utenti impossibilitati ad accedere alla playlist speciale Fortnite Presents: Star Wars Live, e altrettanti quelli che sono riusciti ad entrare in partita e costretti ad osservare il nulla.

La compagnia americana ha quindi deciso di posticipare l'inizio dell'evento di 10 minuti, alle ore 20:10, per consentire a un maggior numero di giocatori di connettersi e di partecipare. Continueremo a monitorare la situazione.