Fortnite Down per manutenzione: quando tornerà online?

Come promesso, a partire dalle 10:00 Fortnite è offline: il downtime servirà a Epic Games per pubblicare il nuovo aggiornamento 8.10, ma quando sarà disponibile esattamente e quando tornerà online Fortnite Battle Royale?

I server, come detto, andranno online alle 10:00, ora italiana, la manutenzione dovrebbe durare circa due ore, Fortnite tornerà indicativamente alle 12:00, salvo possibili ritardi e imprevisti che in passato hanno fatto slittare la riapertura dei server alle 13:00, giusto in tempo per la pausa pranzo.

L'aggiornamento 8.10 dovrebbe essere invece disponibile poco dopo, con il rollout che dovrebbe completarsi tra le 14:00 e le 15:00, ora italiana. Le novità della patch arriveranno nel corso della mattinata, per ora sappiamo che l'update introdurrà la Girosfera, una bolla trasparente simile a quella vista in Jurassic World, con una gigantesca ventosa sulla parte frontale. Previste anche nuove modalità di gioco a tempo limitato e nuovi contenuti per Salva il Mondo e Modalità Creativa, al momento però non ci sono dettagli, ne sapremo di più nelle prossime ore.