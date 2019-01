Fortnite Down: problemi di server e login, Epic al lavoro per risolvere la situazione

Non ci resta che attendere gli sviluppi della situazione nel corso della mattinata, restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti per scoprire quando Fortnite tornerà nuovamente online.

Con una serie di messaggi su Twitter, Epic Games fa sapere di essere al lavoro per risolvere la situazione, la pagina di stato di Fortnite segnala malfunzionamenti e disservizi che verranno risolti probabilmente entro breve. Alle 10:00 di oggi (martedì 29 gennaio) Fortnite andrà offline per permettere agli sviluppatori di effettuare le consuete operazioni di manutenzione e pubblicare l'aggiornamento 7.30 che introdurrà la Granata Congelante e altre migliorie non meglio specificate.

Problemi per Fortnite a ridosso dell'arrivo dell' aggiornamento 7.30 : dalle prime ore di questa mattina i server del Battle Royale di Epic sono offline e molti giocatori riscontrano problemi in fase di login, con le credenziali che vengono prontamente rifiutate dal sistema, impedendo quindi di entrare in partita.

We have recovered. We will continue to monitor the situation to catch any further problems. — Fortnite (@FortniteGame) 29 gennaio 2019

We are continuing to work on a fix for this login issue. — Fortnite (@FortniteGame) 29 gennaio 2019