Fortnite Down: server offline il 18 giugno per l'aggiornamento 9.30

Epic Games sembra voler ristabilire l'ordine naturale delle cose e dopo aver pubblicato gli ultimi aggiornamenti tra il mercoledì e il giovedì, l'update 9.30 arriverà... oggi, martedì 18 giugno, preceduto dalle consuete operazioni di manutenzione che porteranno Fortnite offline per qualche ora.

Nello specifico, Fortnite andrà offline su tutte le piattaforme (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, iOS e Android) dalle 10:00 di martedì 18 giugno, ora italiana. Non è chiaro quando il gioco tornerà online, possiamo aspettarci un completo ripristino dei server tra le 12:00 e le 14:00, almeno prendendo in esame le precedenti manutenzioni, ma non è escluso che questo periodo possa essere più lungo o magari più breve, a seconda delle reali dimensioni della patch 9.30 di Fortnite.

Ma cosa introdurrà il nuovo aggiornamento Al momento non ci sono dettagli, con Epic Games che si è limitata a parlare di "una bevanda rinfrescante in arrivo". Ne sapremo certamente di più tra poche ore, quando questo update raggiungerà finalmente i server di Fortnite, una delle novità potrebbe essere il Flare Gun mostrato nel trailer del torneo PRO AM.

Resta da capire inoltre se dopo la pubblicazione dell'aggiornamento ci sarà spazio per i consueti leak di Fortnite, con Epic che sembra aver trovato un valido sistema per fermare la fuga di notizie rendendo la vita difficile ai dataminer.