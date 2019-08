Fortnite Down: server offline il 27 agosto, arriva l'aggiornamento 10.20

Questa mattina Fortnite andrà offline per permettere a Epic Games di pubblicare l'aggiornamento 10.20, patch che introdurrà come di consueto un discreto numero di novità. Di seguito, tutti i dettagli su Fortnite down il 27 agosto.

I server del Battle Royale di Epic Games andranno offline a partire dalle 10:00 (ora italiana), le operazioni di manutenzione dovrebbero durare circa due ore, con ritorno online tra le 12:00 e le 14:00, ora italiana. In questa fascia oraria gli sviluppatori dovrebbero iniziare il rollout dell'aggiornamento, che verrà poi completato nel corso del pomeriggio, generalmente entro le ore 15:00.

Epic non si è sbilanciata riguardo le novità dell'aggiornamento 10.20 ma secondo alcune indiscrezioni vedremo l'arrivo del nuovo oggetto Bolla Scudo, inoltre si parla del possibile ritorno del Visitatore.

Lo sapevate? Ninja si è scagliato contro Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti ha accusato i videogiochi di essere responsabili della nuova ondata di violenza che si è diffusa negli ultimi mesi in tutti gli Stati Uniti, il celebre streamer (ora sotto l'ala di Microsoft) si è opposto con forza a questa tesi, citando l'esempio di giochi non violenti come Fortnite e Minecraft. Basterà il parere di una personalità di spicco come Tyler "Ninja" Blevins a far cambiare idea a Donald Trump?