Fortnite Down: quando uscirà l'aggiornamento 8.30?

L'aggiornamento 8.30 di Fortnite è atteso per questa settimana, ma quando arriverà esattamente? Con ogni probabilità la patch non uscirà oggi ma sarà pubblicata solamente domani, mercoledì 10 aprile.

Siamo ormai quasi a metà mattinata ed Epic Games non ha comunicato nulla riguardo l'aggiornamento 8.30 e l'eventuale downtime, per questo quasi certamente l'update non uscirà oggi. Nella giornata odierna la compagnia potrebbe limitarsi ad annunciare la data e l'orario di pubblicazione della patch 8.30, disponibile presumibilmente tra le 10:00 e le 14:00 di mercoledì 10 aprile.

Ma cosa porterà esattamente in dote questo nuovo attesissimo update di Fortnite? Sicuramente importanti modifiche ai veicoli tra cui un Nerf per la Girosfera, inoltre Epic introdurrà ufficialmente il Furgone di Riavvio, speciali furgoncini che permetteranno ai giocatori di riportare in partita i compagni di squadra sconfitti da una squadra rivale. Altra novità dovrebbe essere rappresentata dalla modalità a tempo limitato Gun Game, inoltre nelle scorse ore due botole di ferro hanno fatto la loro comparsa a Sponde del Saccheggio e Rifugio Ritirato.

Manca ormai poco all'arrivo dell'aggiornamento 8.30 di Fortnite, tra pochissimo ne sapremo certamente di più su questo importante update, in attesa dell'evento di Pasqua che potrebbe partire durante la prossima settimana...